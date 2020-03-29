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ATV Kim Milyoner Olmak İster'e maratoncu Akın Yeniceli damga vurdu!

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e Uşaklı ultra maraton koşucusu Akın Yeniceli katıldı. Programa koşarak giren Akın Yeniceli anlattıklarıyla Kenan İmirzalıoğlu ve izleyenleri kahkahalara boğdu.

Uşaklı ultra maraton koşucusu Akın Yeniceli Kim Milyoner Olmak İster'de kırdı geçirdi.

ATV ekranlarının ilgiyle izlenen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Akın Yeniceli'nin maraton anılarını anlattığı anlar Kenan İmirzalıoğlu'nu ve ekran başındaki izleyenleri adeta kırdı geçirdi.

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