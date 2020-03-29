ATV Kim Milyoner Olmak İster'e maratoncu Akın Yeniceli damga vurdu!

Uşaklı ultra maraton koşucusu Akın Yeniceli Kim Milyoner Olmak İster'de kırdı geçirdi.

ATV ekranlarının ilgiyle izlenen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Akın Yeniceli'nin maraton anılarını anlattığı anlar Kenan İmirzalıoğlu'nu ve ekran başındaki izleyenleri adeta kırdı geçirdi.