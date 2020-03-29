'Beni virüs değil, senin bu düzenin öldürür' diyen Malik Yılmaz gözaltına alındı

Sözcü'den Can Çapar'ın haberine göre, sosyal medya hesabı üzerinden 'Evde kal' çağrılarını kendi üslubuyla sorgulayan Malik Yılmaz adlı TIR şoförü gözaltına alındı. Yılmaz hakkında 'kanunlara uymamaya teşvik' suçundan işlem başlatıldı.

Adli işlem başlatıldı

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü’nden de konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sosyal medya üzerinde provakatif paylaşımlar yapan hesap sahipleri hakkında yapılan araştırmalar neticesinde Tik Tok ile yapılıp Twitter üzerinden paylaşılan halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici video paylaşımı yapan bir şahsın ilçemiz idaremiz dahilinde ikamet eden M. Y. isimli şahıs olduğu tespit edilmiş olup, 29 Mart saat 11.30 sıralarında ikametinde yakalanmış, mevcutlu olarak adliye ye çıkarılmak üzere gözaltına alınmıştır. Şahıs hakkında kanunlara uymamaya teşvik suçundan adli işlem başlatılmıştır" denildi.