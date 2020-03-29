Prof. Dr. Ateş Kara: Hasta sayısının saklanabileceğini düşünmüyorum
Sosyal medyada yer alan ve bazı illerde fazla sayıda mezarların açıldığı iddiaları, Habertürk'te gündeme geldi. Fatih Altaylı, Sağlık Bakanlığının verilerini sordu, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara açıkladı.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Sağlık Bakanlığının açıkladığı koronavirüs verilerinin sahadaki verilerden farklı olmadığını söyledi.
Türkiye'nin koronavirüs vaka grafiğini de değerlendiren Kara, alınan önlemlerin sonuç verdiğini ancak yeterli olmadığını kaydetti.