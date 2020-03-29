Sivas'ta 5 köyde koronavirüs karantinası
SİVAS'ta 5 köy, koronavirüs nedeniyle karantina altına alınarak giriş ve çıkışlara kapatıldı.
Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla Sivas Valiliği tarafından Akıncılar ilçesi Şenbağlar; Koyulhisar ilçesi Boyalı, Dilekli ile Suşehri ilçesi Boyalıca ve Gökçekaş köyleri karantina altına alındı.
İkinci bir emre kadar köylere giriş-çıkışlar yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, "Şehir dışı çok fazla hemşehrimizi ağırladığımız için her türlü olasılığa karşı, tedbir amaçlı koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerimizin sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak üzere giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır" denildi.
Koronavirüsün vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerimizin izolasyona geçmelerini sağlamak üzere;— Sivas Valiliği 🏠 #EvdeKal (@sivasvaliligi) March 29, 2020
📍Akıncılar Şenbağlar
📍Koyulhisar Boyalı, Dilekli
📍Suşehri Boyalıca, Gökçekaş
köylerimizde karantina kararı alınarak, giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır. pic.twitter.com/PxKK8YqGZ1