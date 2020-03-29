Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da okunan ezanı dinledi
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İspanya Granada'da okunan ezanı dinlerken çekilen videosunu takipçilerinin beğenisine sundu.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Granada'da okunan ezanı dinlerken... Yeryüzünde ezan sesi hiç eksik olmasın. Allah bizleri camilerimizde yeniden omuz omuza, hep birlikte namazlarımızı kılacağımız günlere kavuştursun..." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanımız Granada'da okunan ezanı dinlerken...— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 29, 2020
Yeryüzünde ezan sesi hiç eksik olmasın.
Allah bizleri camilerimizde yeniden omuz omuza, hep birlikte namazlarımızı kılacağımız günlere kavuştursun... pic.twitter.com/t6d1ZAbEs5