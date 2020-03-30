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Polis memuru canını kurtardığı genç tarafından saldırıya uğradı

AKSARAY’da elinde bıçakla 5 katlı binanın teras katında intihar girişiminde bulunan genci kurtarmak isteyen polis memuru gencin atladığı sırada kolundan tutarak kurtardı. Atlamakta ısrarlı olan genç asılı kaldığı teras camında diğer elindeki bıçakla polis memurunu kolundan bıçaklayarak yaraladı.

Olay, Tacin Mahallesi 1870 sokakta bulunan 5 katlı apartmanın teras katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ailevi problemleri olduğu öğrenilen Tolunay D. (24) girdiği bunalım sonucu oturdukları apartmanın teras katına çıkarak intihar etmek istedi.

Ailesi tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 5 katı apartmanın teras katında bulunan camına çıkarak elindeki bıçakla aşağıya atlamak isteyen gence olay yerine gelen polis ekipleri müdahale etti.

Genç ile bir süre sohbet ederek ikna etmeye çalışan polis ekipleri öte yandan diğer polis ekipleriyle paslaşarak gencin aşağıya atlama ihtimali üzerine bir alt kattaki camda güvenlik önlemi aldı.

Polis ekipleri alt katın balkonunda beklerken uzun süre ikna olmayan genç camdan kendini boşluğa bıraktı. Bu sırada gence çok yakın olan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğinde görevli polis memuru Muhammet Utku genci kolundan yakalayarak tuttu.

Polisin kolundan tutması ile camda asılı kalan genç aşağıya düşmekte ısrarcı olunca diğer elindeki bıçakla polis memurunun tuttuğu kolunu bıçakla yaraladı. Bu sırada alt kattaki polis memuru da camda asılı kalan genci aşağıya düşmemesi için ayaklarından yukarı doğru itti. Kolundan yara almasına rağmen genci aşağıya bırakmayarak tutup içeriye çekmeye çalışan polis memuru genci camdan içeriye çekerek kurtarmayı başardı. 

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