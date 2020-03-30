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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu! 50 bin adrese yardım kolisi dağıtılacak

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, corona virüsle mücadele kapsamında her hafta 50 bin adrese gıda yardımı yapılacağını açıklarken Fenerbahçe Kulübü de kampanyaya 33 bin gıda kolisi desteğinde bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüsle mücadele kapsamında yapılacak yardımlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Vali Yerlikaya açıklamasında vefa gıda yardım kolilerinin her hafta 50 bin adrese dağıtılacağını duyurarak hayırseverlere teşekkür etti.

İstanbul Valisi Yerlikaya açıklamasında şunları kaydetti: "Yaklaşık 73 bin çağrı aldık ve 65 binin biraz üzerinde büyüklerimizin talimatlarını yerine getirdik. Aradaki diğer rakam da 7-8 bin civarında rakam da bilgi edinmek için sunduğu husustu. Bu sokağa çıkma yasağı onlarla devam ettiği müddetçe bu hizmet devam edecek.

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