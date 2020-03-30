Bakan Abdülhamit Gül: Cezaevlerinde görev yapanlar izole yerlerde kalacaklar

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül koronavirüsle ilgili alınan tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, 30 Nisan'a kadar duruşmaların ve acil olmayan tüm işlerin ertelendiğini söyledi.

Bakan Gül'ün açıklamaları şöyle:

Kurumlarda görev alan tüm personel, evlerine gönderilmeyerek izole edilen barınma yerlerinde kalacaklardır. Kamuya ait yerlerden de yararlanılması hususu değerlendirilmektedir. Kurumsal olarak alt yapıyı hazırlamış durumdayız.

Bir diğer gelişme de telefon görüşmesinde, görüntülü görüşme imkanını sağlamak adına çalışmanın başlamasıdır. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle mevzuat altyapısı tamamlanmaktadır.