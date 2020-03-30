Ronaldinho hapishanede ayak tenisi oynadı

Paraguay'da kardeşi ile birlikte sahte pasaport kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan Ronaldinho'nun, daha önce kefaletle serbest kalma ve tutuksuz yargılanma talepleri reddedilmişti.

Ronaldinho'nun sahte pasaportu aldığı iddia edilen Dalia Lopez, geçtiğimiz günlerde koronavirüs nedeniyle hakim karşısına çıkmamıştı.

Tüm umutlarını Dalia Lopez'in mahkemede suçunu itiraf etmesi üzerine kuran Ronaldinho'nun, hapishaneden çıkma hayalleri gerçekleşmemiş oldu.