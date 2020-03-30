Rize'nin Aşıklar köyün koronavirüse karşı ilginç bir önlem aldı!

Koronavirüs salgını artık taşraya yayıldı. Vakaların artış hızını önlem adına vatandaşlar, kendi önlemlerini almaya başladı. Rize'nin Çayeli ilçesi Aşıklar köyünde, 15 haneli ve 40 nüfuslu Orta Mahalle'de yaşayanlar, koronavirüs salgınından korunmak için farklı yöntem uyguladı.

İstanbul'dan geçen ay mahallelerine dönen, otomatik kapı ustaları Rıza ile Zeynel Eskici kardeşler, yerleşim yeri girişine 3 metre uzunluğunda ve 5 metre yüksekliğinde otomatik kepenk taktı.