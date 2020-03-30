Ekrem İmamoğlu Fatih Terim'le yaptığı görüştüğünü duyurdu!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs nedeniyle tedavi altında olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile yaptığı görüşmeyi anlattı.

FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan İmamoğlu, Fatih Terim ve Göksel Gümüşdağ'ı telefonla aradığını belirterek seslerinin iyi geldiğini söyledi.