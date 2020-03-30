Ekrem İmamoğlu Fatih Terim'le yaptığı görüştüğünü duyurdu!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim'le görüştüğünü belirtti. Tecrübeli teknik adamın sesinin çok iyi geldiğini belirten İmamoğlu, "Fatih Terim'i aradım. Çok iyiydi sesi. Abdurrahim Albayrak'ı ve Göksel Gümüşdağ'ı da aradım. Hepsinin sesi çok iyi geliyordu. Bütün hastalara geçmiş olsun diliyorum" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs nedeniyle tedavi altında olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile yaptığı görüşmeyi anlattı.
FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan İmamoğlu, Fatih Terim ve Göksel Gümüşdağ'ı telefonla aradığını belirterek seslerinin iyi geldiğini söyledi.