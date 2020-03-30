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Karantinada olan İpek Tanrıyar sınırları zorladı! İç çamaşırla maske yaptı

6 aylık hamile olan İpek Tanrıyar, koronavirüse karşı tedbir almak için erkek iç çamaşırından maske yaptı. Tanrıyar, bu anları Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi.

Binlerce insanın canına mal olan koronavirüse karşı korunmak için evinden çıkmayan ünlü sunucu İpek Tanrıyar, maske kullanmak için ilginç yöntemler kullanmaya başladı. Tanrıyar son olarak eline kırmızı bir erkek iç çamaşırı alarak kendine maske yaptı.

Virüs nedeniyle evlerinde olan ünlü isimlerin ilginç paylaşımlarına bir yorum da İpek Tanrıyar'dan geldi. 6 aylık hamile olan 39 yaşındaki İpek Tanrıyar, dışarı çıkmak zorunda olanlar için erkek iç çamaşırıyla maske yaptı.

Oyuncu, bu görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı. İpek Tanrıyar'ın paylaşımını gören takipçileri ise "Evde kalmak yaratıcılık sınırlarını zorluyor" dedi.

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