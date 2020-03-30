Ebru Polat mezdeke şarkısı eşliğinde kalça dansı yaptı! Sosyal medyayı salladı
"Her güne bir sevgili koyacağım" çıkışıyla gündeme gelen Ebru Polat, bu sefer de mini eteğiyle mezdeke oynadı. Kıvrak dans videosunu Instagram hesabından paylaşan Polat, takipçilerine seslenerek dansının akım olmasını belirtti.
Koronavirüs salgınından dolayı iş yerlerini kapatarak günlerdir evinde olan şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından bir video yayınlayarak "Bir çıkayım şu karantinadan güne her güne bir sevgili koyacağım. Yıllardır sevgilimin olmamasının acısını çıkarmış olacağım" dedi. Bu açıklamasıyla herkesi şaşkına çeviren Polat, "Akım başlatıyorum" diyerek mezdeke oynadı.