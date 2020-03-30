Ebru Polat mezdeke şarkısı eşliğinde kalça dansı yaptı! Sosyal medyayı salladı

Koronavirüs salgınından dolayı iş yerlerini kapatarak günlerdir evinde olan şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından bir video yayınlayarak "Bir çıkayım şu karantinadan güne her güne bir sevgili koyacağım. Yıllardır sevgilimin olmamasının acısını çıkarmış olacağım" dedi. Bu açıklamasıyla herkesi şaşkına çeviren Polat, "Akım başlatıyorum" diyerek mezdeke oynadı.