MAGAZİN

Ebru Polat mezdeke şarkısı eşliğinde kalça dansı yaptı! Sosyal medyayı salladı

"Her güne bir sevgili koyacağım" çıkışıyla gündeme gelen Ebru Polat, bu sefer de mini eteğiyle mezdeke oynadı. Kıvrak dans videosunu Instagram hesabından paylaşan Polat, takipçilerine seslenerek dansının akım olmasını belirtti.

Koronavirüs salgınından dolayı iş yerlerini kapatarak günlerdir evinde olan şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından bir video yayınlayarak "Bir çıkayım şu karantinadan güne her güne bir sevgili koyacağım. Yıllardır sevgilimin olmamasının acısını çıkarmış olacağım" dedi. Bu açıklamasıyla herkesi şaşkına çeviren Polat, "Akım başlatıyorum" diyerek mezdeke oynadı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüse yakalanan Fatih Terim taburcu edildi
Fenerbahçe'den 33 bin gıda kolisi yardımı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk peş peşe iki paylaşım yaptı
Türkiye'de ne kadar solunum cihazı var? Sağlık Bakanlığı yoğun bakım yatak sayısı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Her hafta 50 bin adrese dağıtılacak
Kenan Sofuoğlu 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu! 50 bin adrese yardım kolisi dağıtılacak
Karantinada olan İpek Tanrıyar sınırları zorladı! İç çamaşırla maske yaptı
ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizi setinde kriz çıktı
Bakan Abdülhamit Gül: Cezaevlerinde görev yapanlar izole yerlerde kalacaklar
Rize'nin Aşıklar köyün koronavirüse karşı ilginç bir önlem aldı!
Yardım parası sorgulama ekranı TC ile giriş nereden olur?
ABD'de hayatını kaybedenler mobil morglara taşındı!
THY iç hat uçuş noktaları bilgileri nereye yapılıyor?