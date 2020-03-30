ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert'in anlattıkları sosyal medyada gündem oldu

ATV'de yayımlanan herkes tarafından ilgiyle izlenen program Müge Anlı İle Tatlı Sert programının başarılı sunucusu Müge Anlı, bugünki canlı yayınıyla tepkilerin hedefi haline geldi.

Hafta sonu, migreni tuttuğunu ve ağrı kesici ilaç almasına rağmen başının ağrımasının geçmediğini söyleyen Anlı, hastane çalışanları ve doktor ile yaşadığı sorunu canlı yayında anlattı.

Müge Anlı'nın canlı yayında anlattıkları sosyal medyada ses getirdi.