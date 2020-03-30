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ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert'in anlattıkları sosyal medyada gündem oldu

ATV ekranlarında gündüz kuşağının reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in canlı yayınında sunucu Müge Anlı, hafta sonu hastanede doktorla yaşadığı sorunu anlattı. Anlı'nın açıklamaları, tepkilere neden olunca Twitter'da 'Müge Anlı Özür Dile' etiketi TT (en çok konuşulanlar) listesine girdi.

ATV'de yayımlanan herkes tarafından ilgiyle izlenen program Müge Anlı İle Tatlı Sert programının başarılı sunucusu Müge Anlı, bugünki canlı yayınıyla tepkilerin hedefi haline geldi.

Hafta sonu, migreni tuttuğunu ve ağrı kesici ilaç almasına rağmen başının ağrımasının geçmediğini söyleyen Anlı, hastane çalışanları ve doktor ile yaşadığı sorunu canlı yayında anlattı.

Müge Anlı'nın canlı yayında anlattıkları sosyal medyada ses getirdi. 

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