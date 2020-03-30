BİLİM - TEKNOLOJİ

Selçuk Bayraktar yerli solunum cihazını paylaştı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yerli solunum cihazın seri üretim deneme prototipinin ilk görüntüleri paylaştı.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüsle mücadelede Avrupa ülkeleri solunum cihazı eksikliği yaşarken Türkiye büyük bir hamle yaparak yerli solunum cihazı üreteceğini açıklamıştı.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yerli solunum cihazın seri üretim deneme prototipinin ilk görüntüleri paylaştı.

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