Selçuk Bayraktar yerli solunum cihazını paylaştı
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yerli solunum cihazın seri üretim deneme prototipinin ilk görüntüleri paylaştı.
Çin'de ortaya çıkan koronavirüsle mücadelede Avrupa ülkeleri solunum cihazı eksikliği yaşarken Türkiye büyük bir hamle yaparak yerli solunum cihazı üreteceğini açıklamıştı.
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yerli solunum cihazın seri üretim deneme prototipinin ilk görüntüleri paylaştı.
Yerli solumun cihazımızın seri üretim ilk deneme prototipi...@biyovent tasarladı, @arcelik üretti, @aselsan ve @baykar_savunma mühendislerinin teknik destek ve katkılarıyla...#BirlikteBaşaracağız #MilliTeknolojiHamlesi 🇹🇷 pic.twitter.com/bGPHpxaIIX— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 30, 2020