POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz Bize Yeteriz Türkiyem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Milli Dayanışma Kampanyası ile ilgili paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, paylaşımda, "Nice sıkıntıyı birlikte göğüslediğimiz, nice mücadeleyi birlikte yürüttüğümüz Milletimizle el ele vererek, Rabbimizin yardım ve inayetiyle inşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz. Çünkü #BizBizeYeterizTürkiyem, #BizBizeYeteriz" ifadelerini kullandı.

Videolu paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kovid-19 ile mücadele sürecinde Sağlık Politikaları ve Ekonomik yardımlarına Milli Dayanışma ile destek ol. Toplumun üç temel ayağı (Devlet, Sivil Toplum Kuruluşları Özel Sektör) mümkün olan en yüksek fonu ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak istiyor. Kovid-19'a karşı sen de birlik ol. Ekonomik alanda zarar gören ihtiyaç sahiplerine hep beraber ulaşalım" ifadeleriyle kampanyaya destek için IBAN numaraları paylaşıldı.

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