POLİTİKA

Muharrem İnce'den MEB'e çağrı

CHP'nin eski cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a ücretli öğretmenler konusunda çağrı yaptı. İnce, "Bu zor günlerde ücretli öğretmenlerimizi mağdur etmeyin. Paranız varsa ödeyin, paranız yoksa kampanya başlatın hep birlikte ödeyelim” ifadesini kullandı.

CHP'nin eski cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kişisel Twitter hesabında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a çağrıda bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle okulların uzaktan eğitime geçtiğini, bununla birlikte sözleşmeli öğretmenlerin mağdur olduğunu belirten İnce, “Bu zor günlerde ücretli öğretmenlerimizi mağdur etmeyin. Paranız varsa ödeyin, paranız yoksa kampanya başlatın hep birlikte ödeyelim” dedi.

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