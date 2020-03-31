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İzmir'de evden çıkamayan vatandaşlar müzik eşliğinde balkonda dans etti

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir sitede tedbir amacıyla evlerinden çıkmayan vatandaşlar, beden eğitimi öğretmeni eşliğinde dans, spor ve müzikle eğlendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınına önlem amacıyla yetkililerin uyarılarını dinleyen birçok vatandaş evlerinden çıkmayarak kendilerini korumaya alıyor. İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Altın Başak Sitesi sakinleri de kendilerini sosyal hayattan izole ederek koruma altına alıyor. Site sakinlerinden Beden Eğitimi Öğretmeni Bige Başoğul, evde kalan vatandaşlara müzik eşliğinde spor yaptırıyor. Otoparkta Bige Başoğul'un açtığı müziğin sesini duyan vatandaşlar balkon ve camlarına çıkarken, Başoğul'un figürleriyle hem egzersiz yapmış oluyor hem de evde geçirdikleri zamanı daha renkli hale getiriyor.

Özellikle İtalya'da ve yurt dışında birçok ülkedeki benzer görüntülerden ilham alarak böyle bir faaliyete giriştiğini açıklayan Bige Başoğul, site sakinlerinin spor, dans ve müzikle çok eğlendiğini söyledi. Vatandaşların da balkonda alkış, dans ve spor egzersiziyle katıldığı faaliyet sosyal medyada da birçok kişi tarafından beğeniyle karşılandı.

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