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Askerin videosu dillerde! Koronavirüs karantinasındaki yaşlı adamın tarlasını sürdü

ERZURUM'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan yaşlı bir vatandaşın tarlasını, yardımına koşan Mehmetçik traktör ile sürerek ekime hazır hale getirdi.

ERZURUM İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların yiyecek, temizlik, ilaç gibi tüm ihtiyaçlarını gidermek için kırsal kesim başta olmak üzere sorumluluk alanında yoğun çaba gösteriyor.

Bu çerçevede jandarmanın 156 numaralı ihbar hattına gelen ihbarları değerlendiren Mehmetçik, yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların market ve eczaneden alması gereken ihtiyaçlarını alıp evlerine kadar götürerek kendilerine destek oluyor.

Böylece devletin şefkat elini yaşlılara uzatarak gönüllerinde taht kuran jandarma ekipleri, kentin Pazaryolu ilçesi Burçaklı köyünde oturan 65 yaş üstü bir kişiyi de ziyaret ederek bir ihtiyacının olup olmadığını sordu.

Jandarma görevlilerine ekim zamanı geldiğini söyleyen yaşlı kişi de tarlasını sürmek istediğini ifade etti.

Bu kişiden sağlığı için evden çıkmamasını isteyen jandarma görevlileri, tarlayı kendilerinin sürebileceğini söyledi.

Yaşlı kişinin tarlayı kendisinin sürmek istemesine rağmen traktöre binen bir uzman çavuş, bu kişinin tarlasını sürerek ekime hazır hale getirdi.

Erzurumlu yaşlı kişinin gönlünde taht kuran Mehmetçiğin traktör ile tarlayı sürerken çekilen görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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