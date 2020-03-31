Fahriye Evcen el dansıyla gündem oldu! Makyajsız hali tam not aldı

29 Haziran 2017'de meslektaşı Burak Özçivit ile nikah masasına oturan ve geçtiğimiz sene nisan ayında ilk bebeği Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından takipçilerine 'evde kal' mesajı vermek için bir dans meydan okuması yaptı.

EL DANSIYLA MEYDAN OKUDU

Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesinin ardından evinden çıkmayan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medyada hızla yayılan akımlara dahil oldu. Makyajsız haliyle kamera karşısına geçen ve el dansı ile herkesin dikkatini çeken Evcen, Ebru Akel'e meydan okumayı da ihmal etmedi.