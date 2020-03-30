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Dinçer Güner 2020'de olacakları bilmiş! Fatih Altaylı'ya yılbaşında anlattıkları

Corona virüsü salgınıyla ilgili üç ay önce uyarıda bulunan astrolog Dinçer Güner, bu yılın zor geçeceğini söyledi. Güner, “Bu salgın bizde daha kontrollü geçecek. İtalya gibi olmayacağız” dedi.

31 Aralık 2019'da katıldığı televizyon programında 2020 yılında neler olabileceğini değerlendiren SÖZCÜ Gazetesi astroloji yazarı Dinçer Güner, Mart 2020 ye dikkat çekerek salgın hastalık olacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Güner, “2020 yeni bir dünya düzenine geçiş yılı. Bunun için de dibin dibini görmek gerekiyor. 2020 eskinin yıkıldığı çok zor bir yıl olacak. Plüton, Satürn, Jüpiter bir yeni ay etkisi yaratacak.

Bu yeni bir çağın yeni bir düzenin başlangıcı. Mart ayında bir sıkıntı var ama asıl sıkıntı 28 Haziran tarihinden sonra yaşanacak” açıklamasını yapmıştı.

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