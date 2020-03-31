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ATV Müge Anlı Tuğba Özbek'in DNA sonuçlarını açıkladı

ATV Müge Anlı Tatlı Sert programında babasını arayan Tuğba Özbek'in DNA testi açıklandı sonuç bakın ne çıktı.

25 yaşındaki 4 çocuk annesi Tuğba Özbek hiç görmediği babasını bulmak için Atv'nin başarılı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Çocukluğunun çok zor geçtiğini anlatan Tuğba Hanım, baba hasretini sonlandırmak istedi. "O boşluğu doldurmak istiyorum" diyen Tuğba Özbek'in babası bulmak için canlı yayına katıldı. 

İlk önce yayına telefonla bağlanan ardında da stüdyoya gelen Nedim Beye DNA testi yapılmış ancak Nedim bey Tuğba'nın babası çıkmamıştı. Bu gün ise açıklanan DNA testi ile Muhammed Şerif'in Tuğba'nın babası mı sorusunun cevabı arandı.

Canlı yayında DNA testi sonucunu açıklayan Müge Anlı canlı yayında "Zor bir DNA testi. Baba hayatta olmadığı için bir kız ve bir erkek kadeşten DNA örneği alındı. Tuğba'dan DNA örneği alındı anneden DNA örneği alındı ve bununla ilgili bir çalışma yapıldı." açıklamasını yaptı.

DNA test raporunu canlı yayında açıklayan Anlı " Muhammed Şerif kızı ve oğlundan ilk DNA örneği alınmıştı. Bu iki kişinin şüphe yaratmayacak kadar kardeş oldukları belirlendi. Ancak 123 kodlu Tuğba Özbek'in diğer DNA örneği alınan kişiler ile kardeş olma olasılığının tıbbı istatistik açısında son derece düşük olduğu kaanatimi bildirir uzaman görüşüdür" açıklaması ile Muhammed Şerif Tuğba Özbek'in babası olmadığı DNA testi ile netlik kazanmış oldu.

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