İranlı hırsızlık şüphelisi, öksürerek polisten kurtulmaya çalıştı

Olay, Kabataş Tramvay Durağı'nda dün saat 18.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, turistlerin pasaportlarını çaldığı iddia edilen İran uyruklu bir kişi, ihbar üzerine Kabataş'ta polis tarafından yakalandı. Şüpheli polis merkezine götürülmek üzere araca bindirilecekken bir anda öksürmeye başladı. Hırsızın koronavirüslü olabileceğinden şüphelenen polis, durumu sağlık görevlilerine bildirdi. Koronavirüse karşı özel giyimli sağlık çalışanları, polis tarafından tramvay durağındaki kullan-at satış noktasında muhafaza altına alınan hırsızın ateşini ölçtü. Şüpheli, ateşinin düşük çıkmasına rağmen tedbir amaçlı olarak hastaneye götürülmek istendi. Hastaneye gitmek istemeyen şüpheli, ambulansa bindirilirken kendisine eşlik eden polislere bu kez 'vallahi korona değilim' diyerek yalvardı. Şüphelinin kontrol için bir süre tutulduğu kullan-at satış noktası bir görevli tarafından dezenfekte edildi.