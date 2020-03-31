Türkiye'nin koronovirüs hız haritası ürküttü! Yabancı medya böyle verdi

Türkiye koronovirüse en hazırlıklı yakalanan ülkelerden biri. Sağlık Bakanlığı'nın hızlı örgütlenmesi ve Bilim Kurulu'nun zamanın da aldığı önlemler pozitif bir görünüm sunuyor. Ancak vaka sayımız şu anda bir çok ülkeden az olsa da vakaların artış hızı tüm ülkeleri sollamış durumda.

Türkiye'deki endişe veren durum

Türkiye'deki vaka hızı yabancı medyanın da dikkatini çekti. Canlı yayında spiker şunları söyledi:

-"Dünya çağında ölü sayısı neredeyse 34 bine ulaştı. İtalya maalesef bu katagoride 10 bin 779 ölümle lider durumda. Size listenini biraz daha aşağısındaki bir ülkeyi göstermek istiyorum. Bu ülke Türkiye; 9 bin 217 vaka var. Yani bu salgından en çok etkilenen ülkelere kıyasla çok az vakaları var. İlginç olan şu: olduğu noktaya geldiği hız. Seçtiğimiz bazı ülkeleri ekranlara yansıtalım. Bu ABD, 142 bin vaka çok hızlı artış gösteriyor. Türkiye ise burada aşağıda. Endişe verici olan şu bu noktaya kadar hızlı geldikleri. Gidişata baktığımızda bunu görebiliriz. Bu grafiğin ölçeğini değiştirdik ve salgını her ülkede aynı gün başlayacak bir noktaya getirdik. ABD gibi hızlı artış gösteren bir ülke olmaktansa Singapur gibi vakaların yavaş artış gösterdiği bir ülke olmayı tercih edersiniz. Bu Türkiye, 9 bin 217 vakaya dünyanın herhangi bir ülkesinden daha hızlı bir şekilde vardı.

Profser Mehmet Ceyhan : İlk sıradayız

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da bunu dikkat çekti ve John Hopkins Üniversitesi verileri ile hazırlanan haritaya dikkat çekip 'ilk sıradayız' diyerek şunları söyledi:

“Şemaya göre hız açısından ilk sıradayız. İtalya, İspanya, ABD’den daha hızlı artış olduğunu gösteriyor. Olayın henüz başındayız. Ama bu, hep böyle gideceğiz demek değil. Son iki günde uygulanan tedbirlere bakıyorum, halkımız biraz daha iyi uyum sağlamaya başladı. Unutmayalım, bu uyumun etkisini kuluçka süresi nedeniyle bir hafta sonra göreceğiz. Tedbirlere aynı şekilde uyarsak artış hızında azalma görebiliriz”