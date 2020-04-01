POLİTİKA

Süleyma Soylu'dan bağış hesaplarına bloke konması hakkında açıklama

CHP'li belediyelerin bağış hesaplarının kapatılmasına ilişkin konuşan Bakan Soylu, devletten izin almadan kimsenin böyle bir adım atamayacağını söyledi.

Koronavirüs nedeniyle zor duruma düşen aileler için Türkiye, tek yürek oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyük bir bağış kampanyası başlattı.

Hükümetin attığı bu adımın ardından CHP'li belediyeler de kendi bağış kampanyalarını başlattı ve hesap numaraları paylaşıldı.

İçişleri Bakanlığı, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hesaplarını bloke etti.

CHP'liler karar tepki gösterirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili detaylı açıklamalarda bulundu.

"SİZ BAŞKA BİR DEVLET OLUŞTURMAK İSTİYORSUNUZ"

ÜLKE TV canlı yayınında konuşan Bakan Soylu, "Ama devlet, vali izin vermeden sen banka numaraları açıklarsan, 'Ben yardım topluyorum' dersen, siz başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz, bu kadar açık ve net." ifadelerini kullandı.

İLÇEDE KAYMAKAMDAN, İLDE VALİDEN İZİN ŞARTI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şunları söyledi: "İçişleri Bakanlığı olarak bu görevi bize veren kanundur. Benim görevim kanuna uymak, kaos dönemlerinde kanunu ihlal etmeye çalışanlara da müsaade etmemektir. Bu kanun, dernekler, vakıflar, kamu kurum ve kuruluşları ancak yardım toplayacaklarsa, kampanya yapacaklarsa, eğer ilçesinde yapacaksa kaymakamdan, ilde yapacaksa validen izin alır.

BU KADAR AÇIK VE NET
Eğer iller arası yapacaksa o ilden diğer valilere yazılır ve İçişleri Bakanlığı bu konuda bilgilendirilir. 2860 sayılı kanun 'Sadece yardım toplamakla bırakmayacaksın, onu da denetleyeceksin' diyor. Bu yetkiyi, istismar edilmemesi için bize veriyor. Bütün bunlarla beraber eğer vali izin vermişse yardım toplayabilirsin.

Ama devlet, vali izin vermeden sen banka numaraları açıklarsan, 'Ben yardım topluyorum' dersen, siz başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz, bu kadar açık ve net.

"İMAMOĞLU BENİ ARADI, YARIM SAAT ANLATTIM"
Bugün beni İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu aradı, kendisine yarım saat anlattım.

Belediye bağış alabilir mi, alır. Daha yeni Ankara Belediyesi bağış aldı. Peki nasıl aldı? Belediyeler iki türlü bağış alabilir. Şartlı bağış ve şartsız bağış. Bu yardım değildir.

Yardım toplamayla bağışı ayıran 2860 sayılı kanunla 5393 ve 5216 sayılı belediye kanunudur. Bu ikisini birbirinden ayırın.

Bu kadar basit mi devlet idare etmek.

O zaman HDP'li belediyeler çıksınlar istedikleri yardımı toplasınlar. PKK'ya da istedikleri gibi göndersinler."

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