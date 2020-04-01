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Teyze evine dön diyen polise "İyilik ve güzellik partisi kuracağım" diye yanıt verdi

KAHRAMANMARAŞ’ta polis ekipleri koronavirüs önlemleri kapsamında sokaktaki vatandaşların evlerine dönmeleri konusunda uyardı. Yaşlı bir kadının kendisini uyaran polise, "İyilik ve güzellik partisi kuracağım" yanıtı sosyal medyada olay oldu.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşları bilgilendiriyor. Ekipler, kent merkezinde yaşlı ve grup halinde gezen vatandaşları salgın hastalığa karşı evlerine dönmeleri konusunda uyarıyor.

"İyilik güzellik partisi kuracağım"

Kent meydanında polislerin ikazı sonrası evine gitmesi istenen ismi öğrenilemeyen yaşlı kadın, “Ben parti kuracağım adı da iyilik güzellik partisi” dedi.

"Tamam sen parti kur 5 oy bizden"

Polislerin, "Tamam sen parti kur 5 oy bizden" yanıtını alan yaşlı kadın, "Andırın ilçesinden geldim, Döngele Mahallesinde yaşıyorum. Para çekip telefon ve su faturalarını yatırıp gideceğim” dedikten sonra ayrıldı.
Başka bir yaşlı kadın ise polis ekiplerine, ‘Benim işim vardı hallettim beni şuradan bir arabaya bindirin kurban olduklarım" dedi.

Bunun üzerine ekipler, yaşlı kadının otobüse binemeyeceğini söyledi. Bölgeye gelen ekip arabasıyla yaşlı kadının evine gönderildiği öğrenildi.

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