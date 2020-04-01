Bakanı Karaismailoğlu ''Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yolları Bakanlığımızca yapılacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla İstanbul Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin ulaşım yollarının, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yol ağına alındığını belirterek, “Mayıs ayında hastanemizle birlikte yollarımız da hizmet vermeye başlayacak.” ifadelerini kullandı