İşte 65 yaş üstü yaşlılara dağıtılan kolonya ve maske



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan virüse karşı alınan kararları açıklarken “Kovid-19’dan en iyi korunma yöntemi, herkesin kendi kendine alacağı tedbirlerdir. Hiç kimse, tüm toplumun sağlığını tehlikeye atma hakkına sahip değildir.” demişti.

Erdoğan, alınan tedbirler uygulanırsa evde kalma süresinin 3 haftayla sınırlı tutulacağını kaydetmişti. İstanbul ve Ankara’da başlatılacak bir çalışmayla 65 yaş üzerindeki tüm yaşlılara koruyucu maske ve kolonya dağıtılacağını açıklayan Erdoğan, “Mecburiyeti olmayan hiçbir vatandaşımız, tehdit ortadan kalkana kadar evinden çıkmamalı, kimseyle temas etmemelidir. Milletimin her bir ferdinden ricam, Kovid-19 tehdidi geçene kadar mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarıdır.” açıklamasını yapmıştı.

Bu günde 65 yaş üstü yaşlılara dağıtılan kolonya ve maske dağıtlmaya başladı.