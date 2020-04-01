Uşak Valisi Funda Kocabıyık'a hanımefendi diyen Mehmet Bekaroğlu'na tepki

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ile birlikte kentin en işlek bölgelerinden olan İsmet Paşa Caddesi'nde incelemelerde bulundu.

Emniyet Müdürü Gezer'den uygulamalar hakkında bilgi alan Kocabıyık, özellikle banka önünde bekleyen vatandaşların sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarı yaptı.

Valiye saygısız hitap

Valinin sağlıkla ilgili tavsiyeleri CHP'li Mehmet Bekaroğlu'nun gündeminde değildi. Twitter sayfasında Vali Kocabıyık'a hanımefendi yerine "hanımfendi" diye hitap etmesi tepki çekti. Kimi takipçiler Bekaroğlu'nu saygısız dil kullanmakla eleştirdi.