Eşinin elbisesini giyen Mehmet Öz'ün TikTok videosu olay oldu

Koronavirüsü nedeniyle herkes evlerine kapanınca, pek çok kişi son zamanlarda TikTok uygulamasında vakit geçirmeye başladı.

Dünyaca ünlü isimler çektikleri videolarla dikkat çekerken, bir video da Dr. Mehmet Öz’den geldi.

Today Show’a katılan Öz, program sonrası Jenna Bush Hager ile bir TikTok videosu çekti.

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