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Eşinin elbisesini giyen Mehmet Öz'ün TikTok videosu olay oldu

Dr. Mehmet Öz, koronavirüsü ile ilgili bilgilendirici açıklamalarıyla dikkat çekerken, bugün sosyal medyanın gündemine oturan TikTok videosuyla da tebessüm ettirdi.

Koronavirüsü nedeniyle herkes evlerine kapanınca, pek çok kişi son zamanlarda TikTok uygulamasında vakit geçirmeye başladı.

Dünyaca ünlü isimler çektikleri videolarla dikkat çekerken, bir video da Dr. Mehmet Öz’den geldi.

Today Show’a katılan Öz, program sonrası Jenna Bush Hager ile bir TikTok videosu çekti.

Drake’in Nonstop şarkısında dans ederken kıyafetlerini değiştiren ikilinin bu halleri tebessüm ettirdi

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