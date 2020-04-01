İtalyan siyasetçilerden AB’ye bayraklı koronavirüs tepkisi

Dünyayı etkisine alan koronavirüste (Covid-19) en çok can kaybının meydana geldiği İtalya’da Avrupa Birliği’ne tepki furyası başladı. Birçok İtalyan siyasetçi sosyal medya hesaplarından kameraların karşısına geçerek, Avrupa Birliği’ni koronavirüs ile ilgili mücadelede İtalya’nın yanında olmadığı iddiasıyla tepki gösterdi. İtalyanlar Avrupa Birliği’ne tepki olarak AB bayraklarını indirerek yerine İtalya’nın bayrağını çekti.

AB’ye bayraklı tepki

Tepki furyasında öncülüğü ise İtalya Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Fabio Rampelli başlattı. Rampelli, odasında bulunan Avrupa Birliği bayrağını kaldırdı, yerine İtalya bayrağı astı. Öte yandan, Rampelli’ye Cadoneghe Belediye Başkanı Marco Schiesaro da katıldı. Schiesaro belediye binasının önündeki AB bayrağını iple bağlayarak bu duruma tepki gösterdi, o anları da kameraya kaydetti.