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Fatih'te kapalı olması gereken iş yerine kumar operasyonu

FATİH'te koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken iş yerlerinde kumar oynayan kişilere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 15 bilgisayar, 104 iskambil kağıdı ve oyun pulları ile 500 TL ele geçirilirken, iş yeri sahibine de idari ve adli işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak kapalı olması gereken iş yerlerine denetim yaptı. Denetimler kapsamında, Fatih'teki Mesihpaşa Mahallesi'nde bulunan bir binanın dördüncü katında 'sanal tombala' olarak adlandırılan kumar oynatıldığı ihbarını alan ekipler harekete geçti. Ekipler tarafından dün saat 02.30 sıralarında adrese düzenlenen baskında, ruhsat belgesi olamayan iş yerinde 15 bilgisayarın olduğu ve bilgisayar ekranlarında bir site üzerinden oynanan sanal tombala oyununun açık olduğu görüldü. İş yerinin yan odasında yapılan incelemelerde de bir masanın üzerinde 500 TL para, 104 iskambil kağıdı ve oyun pulları bulundu. İş yerindeki 15 bilgisayar, 104 iskambil kağıdı ve oyun pulları ile 500 TL ele geçirilerek muhafaza altına alınırken, iş yeri sahibi Reşit U. (35) hakkında da '1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet' suçundan idari işlem ve 'Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlama' suçundan adli işlem yapıldı. İş yeri sahibi Reşit U., işlemlerinin ardından aynı gün adli makamlarca serbest bırakıldı.

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