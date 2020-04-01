Erdoğan: Devlet içinde devlet olmaya çalışmayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti İl Başkanları toplantısında telekonferansla il başkanlarına seslendi. Erdoğan, kendisi tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasının dışında koronavirüsten etkilenenlere yönelik yardım kampanyası başlatan CHP'li İstanbul ve Ankara Büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere CHP'li belediyeleri "Devlet içinde devlet olmaya çalışmak"la suçladı. "Devlet içinde devlet olmanın anlamı yok" diyerek sert İBB'nin bağış kampanyasına sert tepki gösteren Erdoğan "Muhalefetin, ağzından çıkanı kulağının duyması lazım" ifadesini kullandı. Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Tüm teşkilatlarımız "Biz bize yeteriz Türkiyem"e katılsın

- Bu kampanyada (Biz bize yeteriz Türkiyem) toplanan paralar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfılarımız aracılığıyla gerçek ihtiyaç sahipleri tespit edilerek dağıtılacaktır.

- Teşkilatlarımızın tamamını bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum.

- Amacımız, ülkemizin bu sıkıntılı dönemi en kısa sürede, en az kayıpla geride bırakmasını temin etmektir. Tedbirlere riayet etme konusunda AK Parti teşkilatlarının ve partimize gönül verenlerin örnek ve öncü olması gerekiyor.

Evden çıkmamanızı rica ediyorum

- Milletimizden şu sıkıntılı günler geçene kadar evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum. Sosyal mesafeyi ne kadar uzatırsak hastalığın yayılma hızını o derece çabuk kırarız. Milletimize kurallara riayet edeceği, ikazları harfiyen yerine getireceği hususunda da güveniyoruz