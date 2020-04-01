Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 63 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yapan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 63 kişinin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.
Son 24 saatte 2148 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 63 kişi hayatını kaybetti; vaka sayısı 15 bin 679'a, can kaybı 277'ye ulaştı. Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 333 oldu.
Bugünkü koronavirüs testi sayısının 14 bin 396, toplam test sayısının 106 bin 799 olduğunu bildirildi.