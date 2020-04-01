Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 63 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yapan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 63 kişinin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Son 24 saatte 2148 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 63 kişi hayatını kaybetti; vaka sayısı 15 bin 679'a, can kaybı 277'ye ulaştı. Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 333 oldu.

Bugünkü koronavirüs testi sayısının 14 bin 396, toplam test sayısının 106 bin 799 olduğunu bildirildi.