Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs tedirginliği

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapmak; vaka ve ölüm sayılarını kamuoyu ile paylaşmak üzere bir kez daha canlı yayına çıktı.

Moralinin oldukça bozuk olduğu görülen ve bir ara ağlamaklı olan Bakan Koca, canlı yayın öncesi yanına gelen bir görevliyi, "Bana yaklaşma" diyerek uyardı.

Bu görüntüler, canlı yayına da yansıdı.