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Paige Spiranac evde golf oynadı! Sosyal medyada viral oldu

Amerikalı ünlü golfçü Paige Spiranac, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle vaktini evde geçirirken, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla ses getiriyor.

Amerikalı ünlü golfçü Paige Spiranac karantina paylaşımlarıyla adeta büyülüyor.

Evde çalışmalar yapan ve bu anların bazılarını sosyal medyadan paylaşan Spiranac, son videosunda sahadaymış gibi bir vuruş denedi. Koridordan yaptığı vuruşla topu odaya göndermek isteyen başarlı sporcu, bunda başarılı olamadı ve top tavana çarparak geri geldi.

27 yaşındaki Sprianac, yaşanan bu duruma gülerek karşılık verirken paylaştığı video Instagram'da 1 milyondan fazla görüntülenmeye ve 100 binden fazla beğeniye ulaştı.

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