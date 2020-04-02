Cübbeli Ahmet Hoca'dan olay koronavirüs sözleri! Umreci Hacı Nene karantinayı ne bilsin

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, haftalık sohbetinde Türkiye'de de etkisini hızla artırmaya başlayan koronavirüs ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'na eleştirilerde bulundu. Umreden gelenlerin virüsü yaydıklarını savunan Cübbeli Ahmet Hoca şunları söyledi:

"Eceli gelen gidecek buna çare yok ama bunun birde ebedi ahireti var. Çoğu umreden gelenlerde bulaşmıştı. Onlarda millete bulaştırdılar. Önden tedbirlerin alınmaması Cumanın bir iki hafta evvelden tatil edilmemesi. Hala kendi kendilerine cuma kılanlar şov yapmalar bir şey diyoruz yani saçma sapan işler, yani akıl mantık durduracak hareketler yani. Ya kardeşim İslamiyet sana yanaşma diyor."

Hacı Nene evde karantinayı ne bilsin! Karantinada Mevlit okuttu...

"Burada muhakkak bizim bir müstahaklığımız var ama bu mübarek kadın işte diğer Müslümanlar işte umreden geldiler. Ama bu umreden gelenler ilk gelenlere sen git evinde karantina yap diyorsun adama. Evinde karantina yapmayı ne bilecek. Sonra telefonla arıyorlar 'Hacı nene ne yapıyorsun evde misin? Çıkmadın demi ne yapıyorsun?' Mevlüt yaptım koca milleti çağırdım diyor hacı nene... Zemzem ikram edecek kadın ne bilsin karantinayı yani. Sen şimdi zorunlu karantinaya almadığın zaman bir kaç hafta bu umre işi böyle tedbire başvurulmadığı zaman ondan sonra işte bunlara ziyaretçiler felan bulaştı.

ABD'den gelenlerden de bulaştı virüs!

-Amerika'dan gelenlerde hiç olmadı mı? Olmaz olur mu ya... Amerikadan gelende de oldu. Daha iki gün evvel New York'tan bir uçak geldi hiç incelemeden salındı içeri Türkiye'ye ertesi günde New York'tan uçuşlar kapatıldı. Böyle saçmalıklar tezatlıklar yaşıyoruz bu sadece umre ile alakalı değil. Bu şimdi herkese karıştı. Şimdi bu umreden gelen bu kadar insandan koronadan vefat eden var şuan.

İnsanlara virüs günah işlediği için mi bulaştı?

- Peki bu durumda ne oluyor. Nefsine zulmetmiş, Allah'a isyan etmiş kafir münafık cezasını çeker ahirette ona azaptır. Ama bu insanlardan her kim yakalanırsa zina ettiğinden mi yakalanıyor? İçki içtiğinden mi yakalanıyor yani bu onun günahkar olduğuna mı delalet ediyor? Hayır.. Yağmur yağdığı mı iyi kötü rahmet ayırmaz. Nasıl ki rahmeti ayırmıyor azabıda gönderdiği zaman seçmiyor.

Bu virüsün çıkmasına neden olanları da laboratuvarları da perişan etsin

Cübbeli Ahmet Hoca bu virüslerin sonu gelmez dedi konuşmasını şu şekilde devam etti: "Bunlar başladılar bu işi tutturmaya meyvesini de yediler şimdi Allah şerrerinden muhafaz etsin. Kim bu virüslerin çıkmasına sebep olduysa Allah başlarına döndürsün. Allahu teala bütün laboratuvarları kahru perişan etsin. Kim bunların ilaçına çalışıyorsa kim insanlığın faydasına çalışıyorsa onları muhafaza etsin. Onlar acımaz acımaz... Kafir acır mı ya Müslüman acımıyor bu zamanda. Müslümanın çoğunda merhamet kalmamış gavur mu acıyacak. Kendi adamlarını bile öldürür onlar deney için. Bunlar öyle zalimler. Bütün dünyayı onların kölesi kabul ediyorlar."