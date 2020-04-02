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Habertürk canlı yayını karıştı Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu yayını terk etti

Habertürk TV canlı yayınına bağlanan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, sözlerinin kesilmesine tepki göstererek yayını terk etti.

Çalışmalarını ABD'de sürdüren Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, koronavirüs salgının ilişkin son gelişmeleri değerlendirmek üzere Habertürk'te 'Türkiye'nin Nabzı' programına görüntülü bağlandı.

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, sözünün sürekli kesildiğini söyleyerek, hem bağırdı hem de yayını terk etti.

Virüsün aşısının geliştirildiğine dikkat çeken Çilingiroğlu, canlı yayında yaşanan tartışmaların üzerine, "Türkiye'yi bu yüzden terk ettim" ifadelerini kullandı.

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