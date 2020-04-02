SAĞLIK

Sağlık Bakanı Koca 88 ülkenin yardım istediğini söyledi DSÖ'den Türkiye'ye övgü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile görüşen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 88 ülkenin Türkiye'den sağlık ekipmanı talep ettiğini belirterek "En son Almanya'nın da 2 milyon maske talebi olmuştu. İngiltere'nin de yeni bir talebi oldu" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 88 ülkenin Türkiye'den sağlık ekipmanı talep ettiğini açıkladı. DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede yurtiçinde yaptığı çalışmaları, şeffaf veri paylaşma uygulamasını ve yabancı devlet ülkelerine yaptığı yardımları takdirle karşılayarak teşekkür etti.

Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Dr. Kluge ile video konferans yöntemi ile görüştü.

Görüşmede, koronavirüs pandemisini değerlendiren Bakan Koca ve Kluge, Türkiye ile DSÖ Avrupa Bölgesi arasında 2020 ve 2021 yıllarını kapsayacak iki yıllık iş birliği anlaşmasını imzaladı. Görüşmede, DSÖ'yü temsilen Türkiye Ofisi Başkanı Pavel Ursu da yer aldı.

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