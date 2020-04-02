POLİTİKA

Mustafa Varank'tan koronavirüs aşı-ilaç çalışmalarına ilişkin açıklama

Bakan Mustafa Varank, "COVID-19 Platformu altında 7 aşı projesiyle kimyasal ve biyoteknolojik yöntemlerin uygulanacağı 7 ilaç geliştirme projesi yer alıyor." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "COVID-19 Türkiye Platformu" koordinasyonunda gerçekleştirilen Aşı ve İlaç Geliştirme Sanal Konferansı'nda konuştu.

''7 ilaç geliştirme projesi yer alıyor''
Bakan Mustafa Varank "COVID-19 Platformu altında 7 aşı projesiyle kimyasal ve biyoteknolojik yöntemlerin uygulanacağı 7 ilaç geliştirme projesi yer alıyor. Ülkemizde aşı ve ilaç konusunda önemli yetkinlikler var. Çok hızlı netice alabileceğimiz yenilikçi yaklaşımlar belirlendi." açıklamasını yaptı.

''Her türlü bilim insanımıza kapımız açık''
''Sürece katkıda bulunabilecek her türlü bilim insanımıza kapımız açık.'' diyen Varank, şu ifadeleri kullandı; ''Üzerimizdeki sorumluluk hem çok ağır hem de bir o kadar değerli. Bu tehdide karşı birlikte başarmakta kararlıyız. Bu süreçte emekçilerimizin işini kaybetmemesi, hanelerin gelir seviyesinin korunması kırmızı çizgimiz. Gerekirse bakanlığımızın tüm kaynaklarını bu iş için kullanmamızın önünde hiçbir engel yok.''

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