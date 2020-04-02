SAĞLIK

Koronavirüs plazma nakliyle tedavi edilecek Prof. Ercüment Ovalı duyurdu

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bilim insanları koronavirüse karşı ilaç ve aşı geliştirmek için gece gündüz çalışıyor. Geliştirilen bir plazma tedavisi de hastalara uygulama için Sağlık Bakanlığı’ndan onay aldı.

COVID-19 Türkiye Platformu koordinasyonunda gerçekleştirilen Aşı ve İlaç Geliştirme Sanal Konferansı'na telekonferansla yapıldı. Çeşitli üniversitelerden uzmanlar sunum yaptı. 

Tüm dünyada yayılmaya devam eden koronavirüse karşı koruyucu etkin bir aşı ve ilaç bulunmuyor. Her gün yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği virüse karşı Türkiye’de bilimsel çalışmalar başlatıldı. Bu konuda çalışma yürütenlerden biri de Acıbadem Labcell Hücresel Tedavi Laboratuvarı sorumlusu, hematoloji uzmanı Prof. Dr. Ercüment Ovalı...Araştırma kapsamında Acıbadem Üniversitesi’nin desteğiyle grup bünyesinde koronavirüse karşı 6 farklı araştırma yürütülüyor. Araştırmaların içinde aşı geliştirmenin yanı sıra hastalığa karşı farklı tedavi yöntemleri de yer alıyor. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bill Gates Koronavirüsü biliyormuş! Nadal'ın amcasından olay itiraf
Cumhurbaşkanı Erdoğan'an 2 başbakana mektup
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 88 ülkenin yardım istediğini açıkladı DSÖ'den Türkiye'ye övgü
Koronavirüs plazma nakliyle tedavi edilecek Prof. Dr. Ercüment Ovalı açıkladı
Konya’ya otobüsle gelen kadının testi pozitif çıktı ekipler 50 yolcunun peşinde
Büyükçekmece'de 473 suç kaydı olan 10 yaşındaki şüpheli yakalandı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İzmir'de tramvay yolunda şaşırtan görüntü! 'At beni kaçırdı'
ATV canlı yayında kriz! Esra Erol'da ayakkabıları önüne atıp gitti
ŞOK Market iş başvurusu nasıl yapılır 2020 başvuru ekranı
Koronavirüs testi yaptırmamak için doktorlara böyle direndi
Türkiye Diyanet Vakfı reklam filmi
Sosyal yardım parası nereye yatacak 1000 lira yardım kime ödenecek?
Rezilliğe bak! Karantinayı yok sayıp dansözlü parti yaptılar
Otizm nedir, otizm beliritleri neler 2 Nisan Otizm günü mesajları yeni