Koronavirüs plazma nakliyle tedavi edilecek Prof. Ercüment Ovalı duyurdu

COVID-19 Türkiye Platformu koordinasyonunda gerçekleştirilen Aşı ve İlaç Geliştirme Sanal Konferansı'na telekonferansla yapıldı. Çeşitli üniversitelerden uzmanlar sunum yaptı.

Tüm dünyada yayılmaya devam eden koronavirüse karşı koruyucu etkin bir aşı ve ilaç bulunmuyor. Her gün yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği virüse karşı Türkiye’de bilimsel çalışmalar başlatıldı. Bu konuda çalışma yürütenlerden biri de Acıbadem Labcell Hücresel Tedavi Laboratuvarı sorumlusu, hematoloji uzmanı Prof. Dr. Ercüment Ovalı...Araştırma kapsamında Acıbadem Üniversitesi’nin desteğiyle grup bünyesinde koronavirüse karşı 6 farklı araştırma yürütülüyor. Araştırmaların içinde aşı geliştirmenin yanı sıra hastalığa karşı farklı tedavi yöntemleri de yer alıyor.