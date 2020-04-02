Mehmet Öz de TikTok akımına uydu kırmızı elbise giydi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle evlere kapanan binlerce kişi sosyal medyada daha fazla vakit geçirmeye başladı... Dünyaca ünlü isimler de paylaşımlarıyla konuşulurken son olarak Prof. Dr. Mehmet Öz'den sıra dışı bir video geldi.

Dünyaca ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, TikTok'ta ortaya çıkan 'Flip the Switch' adındaki akıma uydu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında bilgilerini aktarmak için Today Show'a katılan Öz, program sonrası George W. Bush'un kızı Jenna Bush Hager ile bir TikTok videosu çekti.