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Türkiye Diyanet Vakfı reklam filmi

Diyanet İşleri Başkanlığı “Maaşını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş”, Türkiye Diyanet Vakfı, “Kardeşliğimiz Zekatla Bereketlensin; Zekatlarımız Türkiye İçin” yardım kampanyalarını başlatarak koronavirüsün neden olduğu yaraları sarmaya çalışıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri, ülke genelinde din görevlileri ile birlikte Valilikler bünyesinde faaliyet gösteren Vefa Sosyal Destek Grupları çalışmalarına destek verirken, Diyanet İşleri Başkanlığı “Maaşını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş”, Türkiye Diyanet Vakfı, “Kardeşliğimiz Zekatla Bereketlensin; Zekatlarımız Türkiye İçin” yardım kampanyalarını başlatarak koronavirüsün neden olduğu yaraları sarmaya çalışıyor.

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