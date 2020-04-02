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Hatay'da katliam gibi kaza kamerada! Freni boşalan TIR dehşet yaşattı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan TIR'ın, polis ekiplerinin uygulama noktasındaki araçlara çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. TIR'ın araçların arasına daldğı anlar kameralara yansıdı.

Hatay-Belen kara yolundan İskenderun istikametine seyir halindeki sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen TIR'ın freni, Denizevleri kavşağı yakınlarında boşaldı.

TIR, önce Deniz Alayı Kavşağı'nda polis ekiplerinin uygulama noktasındaki araçlara, ardından bir spor salonunun duvarına çarparak durabildi.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 21 KİŞİ YARALANDI
Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor. TIR'ın araçların arasına dalma anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

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