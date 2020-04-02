YEREL

Sokakta kimseyi bulamadı, köpekle futbol oynadı

Hatay’da vatandaş sokağa çıkmayınca canı sıkılan esnaf, sokak köpeği Pamuk ile futbol oynadı.

Kırıkhan ilçesinde vatandaşlar, korana virüsü sebebiyle sokağa çıkmayınca canı sıkılan esnaf kendi besledikleri sokak köpeği Pamuk ile futbol maçı yaptı. İlginç görüntülere sahne olan maçta Pamuk isimli köpek esnafa zor anlar yaşattı.

Pamuk'u yıllardır kendilerinin beslediğini belirten esnaf Levent Arslahan, “İşlerimiz durma noktasına geldi. Vatandaşlarımız haklı olarak evlerinden çıkmıyorlar. Biz de çarşıda açık olan esnaflar olarak köpeğimizle maç yapmak istedik” dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Abdullah Gül'den infaz düzenlemesi ilgili açıklamalar gazetecileri de kapsamalı
Rusya'ya çalışan koronavirüs casusları yakalandı
Azınlık cemaatlerinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Koronavirüse karşı en sert tedbir alan ülke! Devlet Başkanı yasağa uymayan vurulacak dedi
Hatay'da freni boşalan TIR ortalığı savaş alanına çevirdi
Fahrettin Koca Cemil Taşçıoğlu'nun vefat haberini toplantıdan 15 dakika önce öğrenmiş
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mehmet Çilingiroğlu'ndan ürküten açıklama! ABD savaş alanı gibi, ölümler artacak
İstanbul güpegündüz yarım milyonluk soygun
Esra Erol'da ATV canlı yayında Tülay Denizli ayakkabıları önüne atıp gitti
İzmir'de tramvay yolunda şaşırtan görüntü! 'At beni kaçırdı'
Sağlık Bakanı Koca 88 ülkenin yardım istediğini söyledi DSÖ'den Türkiye'ye övgü
1000 TL yardım parası nereden alınacak?
Koronavirüs plazma nakliyle tedavi edilecek Prof. Ercüment Ovalı duyurdu
İlkokul EBA giriş saati kaç EBA saat kaçta açılıyor?