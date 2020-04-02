Mehmet Çilingiroğlu'ndan ürküten açıklama! ABD savaş alanı gibi, ölümler artacak

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, CNN TÜRK'te Tarafsız Bölge programına özel açıklamalarda bulundu. İl il vaka sayılarının açıklanmasını değerlendiren Çilingiroğlu, "Keşke Amerika da yapabilse" ifadelerini kullandı.

Çilingiroğlu; "Türkiye'yi kutlarım kendi solunum cihazını yapmayı başardı gurur duyuyorum ülkemle her zaman. ABD'de insanlar maalesef önerileri dinlemiyorlar. Dün ABD'de savaş alanı gibiydi. Gelecek 2 hafta içerisinde burada 100 binle ile 200 bin arası ölüm olacak. Türkiye'de şimdilik böyle değil çok güzel gidiyor Türkiye umarım böyle gider. Tebrik ediyorum insanları çok iyi.

Şehirlere göre bildirmek bence daha önemli Türkiye'ye baktığımızda insanlar için keşke Amerika'da bunu yapabilse. Çünkü virüsn genelde nerelerde çok konsantre olduğununu gösteriyor en azından şimdilik. Sorun şu öyle bir patlama olması ihtimali var ki eğer insanlar sağlık Bakanının ve Bilimsel Kurulumuzun da önerilerine uymadıkları takdirde beklenmedik yerlerde bile büyük rakamların görülmesi yüksek rakamların görülmesi mümkün" açıklamalarını yaptı.