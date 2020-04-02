MEDYA

Halk TV'den skandal koronavirüs yayını

Halk TV, haber bülteninde 601 sağlık çalışanın koronavirüse yakalandığını söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasını "601 sağlık çalışanı hayatını kaybetti" diye sunarak skandala imza attı.

Halk TV, koronavirüsle mücadelede süreci şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasını çarpıttı.   Sorumsuz bir yayıncılığa imza atan kanal, büyük tepki çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam koronavirüs rastlanan sağlık personeli sayısının 601 olduğunu bildirdi.

Halk TV ise vaka sayılarını 'ölüm' olarak vererek çirkin bir algı yaptı. Söz konusu haberin hem KJ bölümünde hem de seslendirmede 601 sağlık çalışanının vefat ettiği dile getirildi.

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