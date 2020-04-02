Didem Arslan Yılmaz eleştirilere yanıt verdi: Hadi başka kapıya

Habertürk'te ekrana gelen 'Türkiye’nin Nabzı' programında Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, sözünün sürekli kesildiğini ifade ederek programı terk etmişti. Didem Arslan Yılmaz da duruma tepki göstermiş ve "Buradaki hekimler de değerli hekim inanılmaz mücadele veriyorlar. Katılmıyorsanız da katılmayın" şeklinde konuşmuştu.

Yaşananların ardından eleştiri oklarının hedefi olan Didem Arslan Yılmaz, kendisine söz verilmediğini öne süren Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu ile ilgili tartışmalara konuşma sürelerini aktararak yanıt verdi. Didem Arslan, sosyal medya paylaşımda, "Trollere hiç eyvallahım yok. Hadi başka kapıya" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Nabzı’nda dün konuşma süreleri aynen şöyle:

45 dk. Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu

20 dk. Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan

18 dk. Prof. Dr. İlyas Dökmetaş

12 dk. Prof. Dr. Derya Uludüz... En fazla kimin konuştuğu ortada. Trollere ise hiç eyvallahım yok. Hadi başka kapıya. — Didem Arslan Yılmaz (@arslandidem) April 2, 2020



