SPOR

Fatih Terim sosyal medyadan kendisine hakaret eden üç kişiden şikayetçi oldu

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan paylaştıktan sonra kendisine Twitter üzerinden hakaret eden 3 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hastalığını sosyal medya hesabında duyurmasıyla birlikte kendisine hakaret ettikleri iddiasıyla 3 Twitter kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulunmak zorunda kaldı.

''Allah’ın işte sopası yok. Bunun şerefine içiyoruz''
Hürriyet'te yer alan habere göre; Fatih Terim’in avukatı Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusu dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: “@ErtugrulSaritas, twitter hesabından kendi görüntülerinin bulunduğu bir video yayınlayarak, ‘Bugün aldığımız habere göre Fatih Terim coronavirus olmuş. Allah’ın işte sopası yok. Bunun şerefine içiyoruz...’ şeklinde şarap içerek açıklama yapmıştır. Ölümcül bir hastalığa yakalanmış Terim’in itibar ve saygınlığını zedeleyecek açıklama yapan şüpheli, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmiştir.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Akaryakıtta zam beklentisi! Benzine 20 motorine 10 kuruş zam
Maskesiz dışarı çıkmayın! 3 Bilim Kurulu Üyesi birden uyardı dünya ne diyor
Koronavirüs nasıl yayıldı salgına yakalananlar anlattı Türkiye haritası ortaya çıktı
Trump'tan koronavirüse karşı şal tavsiyesi
Koronavirüs aşısı için kritik adım! Salgının hızını ciddi şekilde düşürecek
Son dakika Van'da deprem oldu! Son depremler listesi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bir Zamanlar Çukurova 63. bölüm fragmanı
Didem Arslan Yılmaz eleştirilere yanıt verdi: Hadi başka kapıya
EBA lise giriş saatleri 10. 11. sınıflar saat kaçta EBA'ya girer?
60 saniyede bugün (2 Nisan 2020)
Hatay'da katliam gibi kaza kamerada! Freni boşalan TIR dehşet yaşattı
Ortaokul EBA giriş saati kaç 5.6.7. sının EBA saatleri
Halk TV'den skandal koronavirüs yayını
İlkokul EBA giriş saatleri 3 Nisan ne zaman giriliyor?