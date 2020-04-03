Fatih Terim sosyal medyadan kendisine hakaret eden üç kişiden şikayetçi oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hastalığını sosyal medya hesabında duyurmasıyla birlikte kendisine hakaret ettikleri iddiasıyla 3 Twitter kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulunmak zorunda kaldı.

''Allah’ın işte sopası yok. Bunun şerefine içiyoruz''

Hürriyet'te yer alan habere göre; Fatih Terim’in avukatı Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusu dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: “@ErtugrulSaritas, twitter hesabından kendi görüntülerinin bulunduğu bir video yayınlayarak, ‘Bugün aldığımız habere göre Fatih Terim coronavirus olmuş. Allah’ın işte sopası yok. Bunun şerefine içiyoruz...’ şeklinde şarap içerek açıklama yapmıştır. Ölümcül bir hastalığa yakalanmış Terim’in itibar ve saygınlığını zedeleyecek açıklama yapan şüpheli, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmiştir.