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Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem oldu

VAN'ın Tuşba ilçesinden son dakika korkutan bir deprem haberi geldi. AFAD, depremin büyüklüğü 4.7, Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak duyurdu.

Son dakika haberine göre; Van'da panik yaratan bir deprem oldu. AFAD, depremin büyüklüğü 4.7, Kandilli Rasathanesi ise 4.9 olarak açıklarken, çok sayıda vatandaş sosyal medyadan depremi hissettiğini yazdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Tuşba ilçesi Çolpan Mahallesi yakınları olarak saptadığı deprem, saat 08.44’te meydana geldi.

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